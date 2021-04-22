全球半導體供應緊張和供應短缺，加上中美關係緊張，中國3月半導體進口額創紀錄以來新高，內媒報道，業界恐慌性囤積晶片。

內媒《第一財經》報道，晶片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部分環節蔓延至全個產業鏈，涉及汽車、手機、筆記本等多個消費領域均出晶片荒情況，越來越多的半導體廠商正爭相囤貨，中國海關數據顯示，去年中國的半導體進口激增了15%，今年3月份更是達到創紀錄的359億美元。

報道引述業界指，部份華企正以20倍的差價搶購芯片，以一些特殊的MCU價格，由去年每個8美元，狂飆至50美元，但即使不問價搶貨、持續下訂單，也無法確保所需數量。而通用MCU大多從幾毫升到幾元，普遍是加價8到10倍。

半導體公司士蘭微的董秘月初的言論引業界關注，他稱今年各大電子類公司財報發表在即，但「這一次報表不用再細看了，只看這個公司搶到了多少份額貨就行。調研時也別問亂七八糟的問題了，直接問能搶到多少貨就行。」

華為輪值董事長徐直軍早前表示，華企原來是追求零庫存，現在備貨提前至3個月、半年，甚至更長，「現在每個企業的備貨週期都亂了，正恐慌性備貨」。蔚來汽車3月底亦表示，由於晶片短缺，公司決定將合肥江淮蔚來製造工廠暫停生產5日。

市場預測公司AutoForecast Solutions則指，截至3月29日晶片短缺已致全球汽車市場累計減產115.7萬輛，預計2021年全球汽車市場將因此減產超200萬輛。

中國海關總署早前公佈，中國3月份進口了589億個半導體單元，價值359億美元，創下該類別的每月新高。今年第一季度，中國集成電路進口總量達到1,556億個，按年增長33.6%，價值936億美元。相比之下，2020年和2019年第一季度芯片進口總量分別為1,161億個單位（價值721億美元）和876億個單位，價值652億美元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略