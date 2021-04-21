【本報訊】「股神」畢菲特旗艦巴郡遭機構投資者服務公司（ISS）批評，去年向兩名副主席阿貝爾（Greg Abel）和哈因（Ajit Jain）支付1,000萬美元（約7,800萬港元）及300萬美元（約2,340萬港元），並無與集團的業績表現掛鈎，而薪酬委員會也缺乏透明度，故ISS建議反對薪酬委員會三名董事任命議案。巴郡未有回應傳媒相關查詢，但建議股東在5月1日股東周年大會上，支持14名董事連任的提案。

路透引述知情人士稱，貝恩資本亦加入競購東芝。據悉CVC早前曾與貝恩資本洽談聯合收購，但當時貝恩資本不感興趣。現時，貝恩資本與數家日本銀行展開磋商以獲得融資，惟仍處初步階段。另有消息指，私募基金KKR和加拿大Brookfield 也考慮購東芝。

美股早段升158點

此外，投資分析公司Independent Strategy 全球策略師David Roche接受CNBC訪問指市場低估通脹增速，預料至明年中，美國通脹率可能達3%或4%，令市場預期回報上升，影響資產價值和公司利潤，並限制消費者的購買力。美聯儲雖然有加息等政策工具應付，但他指出，美聯儲錯誤理解通脹問題是暫時並試圖掩蓋，導致其落後於形勢，令市場將會出現「關鍵時刻」。

美股周三早段表現靠穩，道指報33979點，升158點；標指報4143點，升8點；納指13789點，微升3點。