證監會撤銷IDS Forex HK Limited（IDS Forex）的牌照，並終身禁止其前聯席行政總裁鄭禹滿及Ki Bonggan重投業界。IDS Forex獲發牌經營第3類、第4類及第9類牌照。

證監會在接獲IDS Forex當時的多名負責人員於2017年6月的自行呈報後展開調查，並採取上述紀律行動。他們告知證監會，IDS Forex的唯一股東Kim Sunghun於2016年9月在南韓被捕後，於2017年2月在當地被裁定非法集資和欺詐罪名成立，判處監禁12年。欺詐計劃涉及Kim在2011年至2016年期間招攬投資者投資於他所聲稱的海外業務，包括保證金外匯業務。

證監會的調查發現，Kim是一名參與IDS Forex管理的高級人員，以「主席」身份受聘，並在2015年至2016年期間合共向IDS Forex注資1.92億元。此外，鄭和Ki直接向Kim匯報IDS Forex的業務運作，並執行他的投資決定。

Kim在南韓被拘捕及定罪從根本上損害他的信譽、品格及可靠程度，令IDS Forex獲發牌的適當人選資格受到嚴重質疑。

有關證據進一步顯示，鄭和Ki在Kim被拘捕及定罪後不久便獲悉該等事件，但Ki直至證監會於2017年6月進行視察時才匯報此事，而鄭則一直保持沉默。證監會認為，他們在這方面的缺失顯示IDS Forex及其前高級管理層缺乏誠信及可靠性。

在決定採取上述紀律處分時，證監會已考慮到所有相關因素，包括有必要保障投資大眾並維護投資者和公眾對市場廉潔穩健的信心。

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