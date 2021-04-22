貴為「專上教育僱員」，我在美國維珍尼亞州接種疫苗比「平民百姓」早一點點，兩星期前打了第一針，兩星期後將會打第二針。打完針，得到的證明就是一張人手填上的紙針卡，相當懷舊復古。

打針場地是大學體育館，大排長龍。其他在區內舉行的打針活動，同樣大受歡迎，經常爆滿，男女老幼一樣踴躍。是的，美國接種疫苗的速度出乎意料地高，主因不是政府特別有效率，而是美國人普遍渴望打針。

渴望，源自現實需要。美國疫情雖有所好轉，但確診數字依然驚人，及早打針是自保行為。再者，雖然政府承諾不會實行「疫苗護照」，但自由市場已慢慢衍生出對疫苗的一套規範。附近一家新餐廳，最近就宣佈試業期間，堂食只招待有針卡的顧客。除了消費娛樂，交通等其他行業亦大可能提出類似要求。打針，是為了方便生活。

香港人對打針反應相對冷淡，其實也是理性行為。以人口百份比計，就算是在第N波高峰，香港仍然是非常安全，打針保平安的動機從來不高。另一障礙，是打還是不打，對大部份香港人生活都未有明顯影響。以旅遊為例，只要日本等熱門地點一日危機未除，只要回港依然要接受嚴格而漫長的隔離，打不打針結果都是沒有旅行去。

到將來日本回復正常，要求入境旅客接種疫苗，到時香港人肯定會大排長龍，接種率短期內爆升！

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

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