【本報訊】再有市區單幢新盤出爐，信置（083）及莊士機構（367）旺角山東街新盤One Soho已取得預售樓花同意書，昨日上樓書，主打一房戶，料短期內開價。

One Soho屬單幢設計，樓高26層，共提供322伙，包括215伙標準戶及7伙特色戶，當中277伙屬300方呎一房，佔比86%；另有15伙265方呎開放式，及23伙375方呎兩房。標準樓層一梯14伙，三部升 降機；實用面積262至374方呎。預計關鍵日期為2023年7月底，樓花期長兩年。樓盤只有12個住客車位，即近27戶爭一個車位。

信和營業部集團聯席董事田兆源指，One Soho料短期內開價，首批不少於65伙，示範單位料日內開放。

個別新盤錄破頂成交。保利屯門青山灣瑧譽昨以招標售出17號洋房，屬五房五套，面積4,234方呎，以1.329億元成交，呎價31,389元，連屋內傢俬及裝修出售，及雙車位，成交價及呎價創項目新高。

會德豐啟德Grande Monaco 昨標售低座A座地下A室，四房套房戶型，面積1,003方呎，連962方呎私人花園，成交價逾3,198.3萬元，呎價31,888元，創Grande Monaco成交價及呎價新高。

傲玟速撻定 豪客輸606萬

高銀集團（530）何文田常盛街傲玟上周才以1.211億元售出項目首個複式單位，呎價達5萬元，成交價及呎價均創項目新高。不過該名豪客放棄上會，損失605.5萬元定金。

成交冊顯示，傲玟1座28、29樓C室，2,422方呎，連天台817方呎及平台21方呎，四房三套房設計，本月13日以1.211億沽，呎價5萬元，均創項目新高。以成交額計，買家撻定損失605.5萬元屬年內最大宗。