美股三大指數期貨窄幅上落，科技股隔晚反彈後稍稍回吐，納指100期貨跌0.17%﹔標指期貨跌0.14%，道指期貨則跌不足0.1%。

至於Bitcoin則徘徊在54000美元水平，而Cathie Wood正值世界領袖氣候峰會其期，強調掘礦並非外界所指破壞環境，反而應該將重點放在掘Bitcoin促進能源儲存、AI科技發展以及加速再生能源進程。

長期睇好bitcoin的Cathie Wood旗下ARKW、ARKK、ARKF合共持有近190萬股虛擬貨幣交易所Coinbase（COIN），最新Coin跌0.4%至310.8美元。

同時，市場資金似乎重投增長型股，部份較高位下跌逾五成的科技股有大反彈，例如Skillz（SKLZ）隔晚反彈逾3成後，盤前再升10%至18.38美元﹔Butterfly Network（BFLY）升5%至14.65美元。

焦點業績方面，美國航空（AAL）第一季收入40億美元，按年跌52.9%。另一邊西南航空（LUV）指遊遊訂單持續回升，預期在6月收支平衡或更佳。西南航空第一季淨利潤1.16億美元，去年同期為蝕9400萬美元，不過首季盈利主要受惠政府的補貼。

美國航空（AAL）及西南航空（LUV）盤前分別升2.2%及1.6%

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