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【焯焯有餘】生物醫藥股回春 - 關焯照

1小時前
■生物製藥板塊在過去兩個月出現較大的調整，但近兩周似乎又出現生機。　資料圖片
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作者 : 關焯照

美股似乎已進入一個較大的調整浪，港股向下的壓力不小。為了做好防禦工作，大家最好避開恒指和國指的權重股。至於下注個別股份方面，可以集中火力於強勢板塊，因為能夠逆勢而行的股票，肯定有其吸引之處，例如近幾天炒到上天的醫療美容概念股便是一個活生生的例子。

醫美股的強勢的確令人看得心癢癢，特別是看見新世界發展（017）的新一代揸fit人鄭志剛入股香港醫思醫療（2138），便知道這門生意是有錢途的。雖然這個板塊已炒起，但不表示不能追入，因為這類股一旦起步，便有資金追捧，所以最理想的追入方法是等其股價出現3至5%的回吐便下第一注，當持續升勢確認後或創下52周新高時再加注。以筆者估計，醫美股有頗大機會炒至起碼第二季尾。

另一個板塊大家要多加留意的是生物製藥股，例如信達生物（1801）和藥明生物（2269），誠然，這個醫藥板塊曾在過去兩個月出現較大的調整，但近兩周似乎又出現生機，尤其是藥明生物的股價明顯已完成調整，並在100元水平做好鞏固，看來今季有機會挑戰2月中的歷史高位128.9元。會不會出現，大家不妨拭目以待。

關焯照

經濟學家

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