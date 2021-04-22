香港電訊（6823）旗下Tap&Go「拍住賞」獲邀成為4間電子消費券承辦商之一，HKT Financial Services業務主管梁海儀表示，將在應用程式內設獨立消費券，市民只需下載應用程式及登記成為會員就可以使用。

梁海儀續指，只要商戶接受Mastercard、銀聯及轉數快其中之一，就可以經Tap&Go使用消費券。問到消費券有餘額，以及逾5,000元的消費會如何處理，她回應公司已有方案予政府商討，待政府有決定時會再公佈。

由於港府規定市民只可以選擇一間承辦商使用消費券，不能自行分配金額。問到Tap&Go有甚麼競爭優勢，梁海儀指平台主打大額消費，個人帳戶達270萬，其中15至45歲用戶佔75%，相信能吸引以手機為主要支付工具的市民。而市民可在app內隨意查詢交易餘額，較用實體卡方便。

她續指，App內消費券為獨立虛擬卡，能防止用戶經轉數快套現。對於針對消費券提供的優惠，她就指會在一、兩個月後有公佈。

香港電訊商業客戶業務（產品市務及方案顧問）高級副總裁吳家隆表示，疫情下無現金消費越來越普及，將向商戶提供優惠，包括在消費券計劃期內，設Tap&Go 0%二維碼交易費、0元安裝費、智能POS機0租機費、Visa、Mastercard亦提供1.5%交易費等優惠。

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