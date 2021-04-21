【本報訊】樓市勢旺，部份業主減磅沽貨。中半山老牌豪宅的晨光大廈，新近錄一宗2,500萬元成交，沽出業主與莊士國際集團太子爺莊家彬（圖）名字相同，料屬同一人。

Dada賣海之戀賺25%

樓齡已屆57年的中半山麥當勞道晨光大廈，早前錄低層D室，實用面積1,370方呎，以2,500萬元沽出，實用呎價18,248元。按資料顯示，單位2006年透過公司名義3build.com Limited以1,050萬元購入單位，公司董事莊家彬，料與莊士國際主席兼董事總經理莊家彬屬同一人，單位持有15年，是次沽貨，賬面賺1,450萬元，升1.4倍。

近期樓市沽貨及入市投資者都參半，如女藝人陳靜（Dada）早前以1,528萬元沽出荃灣海之戀三房單位，賬面賺超過300萬元，獲利幅度25%。不過，亦有多年未有入市，並曾於11年前指樓市已進入瘋狂的分析員陶冬，近期卻重投豪宅市場，以首置身份斥2,200萬元購入尖沙嘴擎天半島兩房單位。同樣是地產商背景的會德豐大股東吳光正女婿、連卡佛載思集團（LCJG）主席兼行政總裁吳宗恩丈夫的馬健能（John Paul McLellan），新近以5,200萬元購入中半山蔚山花園低層B室，呎價2.81萬元。