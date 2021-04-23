港島逾30年來再有鐵路新盤登場，由港鐵（066）、內房路勁地產（1098）等發展的黃竹坑港島南岸1期晉環剛公佈首張價單，一房單位折實入場費1,146萬元。全張價單折實平均呎價29,689元，是本港有史以來最貴的鐵路上蓋住宅項目。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環首張價單涉160伙，間隔1房至3房，實用面積383至937方呎﹔1房佔42伙、2房及3房各佔78及40伙﹔發展商提供4種付款方法，總折扣介乎15%至18%，扣除120天即供最高18%折扣後，折實售價介乎1,146.1萬至2,867萬元，折實呎價27,005元至34,131元。

1房入場單位為1A座6樓G室，實用面積386方呎，定價1,397.6萬元，呎價36,207元，折實價則為1,146.1萬元，呎價29,692元﹔2房最平為2B座6樓E室，實用面積487方呎，折實價1,317萬元﹔3房最平為1A座6樓F室，實用面積937方呎，折實價2,530.4萬元。

封海倫指，項目將於明天開放示範單位及收票，並於下周末開售。封海倫又指項目為港島區少有新盤項目，開價參考過港島豪宅屋苑，目前主要為港島區客戶，當中有不少換樓客表示想買入三房單位，亦有不少中環上班的白領查詢。由於項目起步價逾1,100萬，無法採用放寬按揭成數上限後的「林鄭plan」，因此發展商設120備用一按，提供最高7成按揭予買家。

路勁於2017年夥拍平安不動產，市傳以46.84億元的補地價金額投得項目，每方呎補地價達8,119元，加上65億元出價，即總投資金額高達1.9萬元，發售後港鐵分紅比例固定為35%。項目為路勁第二個在港推售的大型住宅項目，首個大型住宅項目為錦田山水盈。

開價貼近貝沙灣

由於黃竹坑區是傳統工廠大廈區，項目附近鮮有二手屋苑，而翻查南區二手屋苑價錢，現時薄扶林、香港仔至鴨脷洲一帶，平均成交呎價由1.46萬至3.55萬元不等。樓齡約40年的老牌屋苑，如香港仔中心、薄扶林花園、置富花園等，近期成交呎價約1.5萬元，晉環較之貴七成至一倍。而樓齡較新的屋苑，如碧瑤灣、深灣軒、登峰．南岸及南灣等，近期成交呎價約2萬元水平，晉環亦較之貴最少三成，最多貴逾五成。至於同區豪宅級數的貝沙灣呎價近3萬、南區．左岸呎價3.36萬、深灣9號呎價3.55萬元，是次晉環開價明顯劍指區內新晉豪宅，首批開價即貼近貝沙灣平均呎價。

中原：港島供應罕有 已接過千客查詢

中原地產陳永傑指，港島區今年只錄不足900宗一手成交，證明區內供應罕有。是次晉環較同區二手豪宅屋苑成交呎價有15%折讓 ，而近期港島南岸最新地價已達2.3至2.5萬元，認為晉環開價吸引。他補充，近期市場投資者增加，料項目落成後可達70至80元呎租，可吸引該批客源，料首批可沽逾9成。中原地產至今已接獲過千客戶查詢，投資者佔約50%。

美聯物業布少明指出，晉環附近的豪宅盤，如深灣9號呎價逾3.5萬元，是次晉環有不少折讓。他認為項目可吸引投資者，因為不少中環白領或租入項目單位方便返工，落成後呎租可達80至90元，回報達3厘。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略