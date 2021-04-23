馬雲遭中國監管機構緊盯，螞蟻旗艦貨幣市場基金今季出現贖回潮，截至今年首季末，天弘餘額寶基金規模錄得大額資金流出，規模大縮18%至9,724.15億元人民幣。

因搭上「支付寶」快車、一舉成為國內規模最大貨幣基金的天弘餘額寶，本年一季度錄總申購份額為30,698億份，總贖回32,882億份。天弘基金表示，天弘餘額寶規模下降，變動比例在正常範圍內，不會對基金運作產生影響。據報，集團主動向用戶發通知，鼓勵他們把存款轉移到其他地方。

《中國證券報》引述業界分析，一方面是部分投資者減少了貨幣基金配比，同時市場上的理財活動也會吸引一部分投資者將資金轉移到其他貨幣基金或者理財產品；另一方面是權益市場火熱，分走部分資金，加上貨幣基金收益率走低，部分投資者選擇短期債券基金、權益類基金等替代投資品。

《金融時報》則引述惠譽分析師李煌（Li Huang）指，以百份比計的話，單季縮減18%，為餘額寶有史以來最大縮減幅度。她預期，餘額寶規模未來數個季度將持續下滑，但速度會放緩。

上周螞蟻與北京達成的整改協議中包含「積極縮減」餘額寶規模。有報道指，監管當局向來對餘額寶的巨大規模感到疑慮，擔心突然一波的贖回行動恐釀系統性金融風險。2013年餘額寶成立時，提供逾6%年利率，近幾月已降至2%。

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