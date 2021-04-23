●本地虛銀WeLab Bank（匯立銀行）母企WeLab再傳計劃上市。日經新聞引述消息指，WeLab正籌備上市，考慮以香港或美國作為上市地點，估值將介乎15億至20億美元間（約117億至156億港元），將視市場情況決定是否推進上市計劃。

WeLab發言人回覆日經，在線服務蓬勃發展，令公司可發揮自身在金融科技（Fintech）方面的長處，再加上公司新近推出虛擬銀行業務，市場對Fintech更有興趣；公司一向都密切關注資本市場，考慮不同的策略。發言人續指，若市場情況樂觀，且上市符合公司策略，公司將會進行考慮。

Welab由渣打香港前高層龍沛智創立，初期經營網絡貸款平台，李嘉誠旗下TOM集團（2383）及阿里巴巴創業者基金等為其股東。WeLab早前宣佈C-1輪融資初步完成，引入新投資者德國安聯旗下數碼投資部門Allianz X，領投約6億元資金，TOM亦有跟投。Welab旗下匯立銀行於去年4月底在港試業，7月底正式開業。匯立銀行行政總裁李家達今年3月曾向傳媒表示，該行目前已有逾5萬名用戶，存款規模逾10億元；預料用戶人數至今年次季可達10萬名。

●市場消息指，全球最大的橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）尋求於5月通過上市聆訊，預計今年第二季內上市。Top Glove日前宣佈，縮減香港上市發行股份規模近一半，由原定發行15億股新股，下調至發行約7.9億股新股，佔擴大後股本約9%，意味集資額由最多149.5億元下調至79.4億元。

Top Glove目前在吉隆坡和新加坡已上市；獨家保薦人為中金。

Top Glove銷售遍及195個國家，按2019年銷售收入、銷量及產能計，全球市場份額均超過一成。手套是該公司的主要產品，佔2020財政年度收入的99.4%。該公司的手套製造廠位於馬來西亞、泰國、 中國及越南，總裝機產能為每年930億隻手套，實際產能為每年700億隻，用作醫療用途及非醫療用途。

截至去年8月底止全年，Top Glove收入72.4億令吉（約136億港元），按年升50.8%，賺17.9億令吉（約34億港元），按年升3.9倍。受惠COVID-19疫情期間手套產品前所未有的需求，截至去年11月底止三個月，每隻手套平均售價上漲202.3%，收入錄47.6億令吉，升近3倍，賺23.9億令吉，升20倍，毛利率達72.4%，2019年同期為19.7%。不過，該公司預計，預期隨着疫苗接種的普及性，將令對手套的快速增長需求趨於穩定，預計未來期間的收入增長、盈利能力及毛利率有可能低於2020財政年度的水平。

該公司目前的股息政策規定預期派息比率為不少於除稅後利潤以及經計及若干少數股東權益的50%。

不過，Top Glove捲入強迫勞動的風波。該公司指，去年7月海關和邊境保護局獲授權實施暫緩放行令，扣留Top Glove兩家附屬公司涉嫌通過利用強迫勞動而製造的進口產品，以阻止其流入美國。該兩家附屬公司出口美國產生的收入於2018至20年度佔總收入6.4%至9.8%。

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