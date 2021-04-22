香港近年因政治不穩被外媒形容為失敗政體（Failed State），過去引以為傲的四大產業：貿易及物流業、旅遊業、金融業、專業服務及其他生產性服務，大概只剩下金融有增長空間，因此港交所和證監會的工作任重道遠，有必要好好整頓這個逐漸失治的資本市場。

日前港交所發出諮詢文件，提出多項改善企業管治的建議，當中比較有新意的是針對「永續獨董」問題，正視那些早已失去獨董功能和監察公司意志的舉手機器。

一直以來，港資和國企均是「一派專政」，委派董事也是按大股東喜好決定，獨立董事出任機制近乎黑箱作業。今次聯交所的諮詢文件，建議修訂《企業管治守則》，要求在任超過九年的獨立非執行董事，若然仍有意做下去，就需要經過小股東重選洗禮。此外，上市公司設立提名董事的提名委員會，須由獨董擔任主席，而大多數成員也要由獨董出任，由以往的自願遵守 ，改為強制遵守。

除此以外，港交所也希望貼近歐美正盛的ESG（環境、社會及管治）概念，要求上市公司董事會不能只有單一性別。現時董事會只有單一性別的公司將有三年的過渡期，期間要委任最少一名另一性別的董事會，確保在董事會層面及所有僱員層面均達到性別多元化。

朱鎔基18年前說過，「如果香港搞不好，不但你們（港府官員）有責任，我們（北京中央政府）也有責任」，現在的國際金融中心，看似仍有險可守，但到底會否慢慢失去優勢，大家拭目以待，但反正我已看淡。

大灣區國舅爺