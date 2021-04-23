疫情下在家工作成為企業新常態，滙豐（005）亦率先改革位於倫敦的總行，把行政人員樓層取消並重新劃出更多會議室，而滙豐行政總裁祈耀年亦把自己的辦公室調動成流動工作枱，並於LinkedIn上公開自己的新辦公室環境，闊落的辦公室只有數張工作，設計簡陋隨意，而且疑因疫情所限，檯與檯之間分隔甚遠，感覺凋零。

由照片可見，位於倫敦總部40樓的全開放式樓層，而且未有劃分座位，擺放的位置亦比較隨意，每張枱亦都無遮無擋。祈耀年在LinkedIn表示，在家工作一年多後，重返辦公室後第一時間就想重新與同事及朋友交流及寒暄，因此管層團隊已全數調遷至全開放式樓層工作，而舊的辦公室已經改造為客戶及內部會議室。

他亦表示，受到疫情影響，過去15個月的變化是一個改變舊有工作模式的機會，加上同事希望有更彈性的上班模式，所以推動集團轉型向混合工作模式以迎合市場變化，又預期大部份崗位的員工都可以使用混合模式工作。

早前滙豐4名高層下半年由倫敦調回港，有指滙豐亞太區行政總裁王冬勝對此所產生的成本表示不滿，擔心隨着更多管理層進駐香港，會令工作滙報架構模糊、體制官僚，拖慢進軍中國市場步伐。

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