業務數據

●招商銀行（4614）首季淨利潤320.15億元（人民幣‧下同），按年升15.18%，營業淨收入848.44億元，按年增11.09%，每股盈利1.27元。

集團淨利息收入495.24億元，按升8.23%，首季淨利差2.44%，淨利息收益率2.52%，按年分別跌2個和4個基點；非利息淨收入353.2億元，按年增15.36%。

招行指，不良貸款餘額540.57億元，按去年底增加4.42億元；不良貸款率1.02%，按去年底下跌0.05個百分點；不良貸款撥備覆蓋率438.88%，較去年底升1.20個百分點；貸款撥備率4.47%，較去年底跌0.20個百分點。

●東方海外（316）截至今年3月底止，首季收益按年升96%至30.18億美元，總貨運量升23.8%至197.8萬標準箱，運載力升15%，整體運載率增加6.2%，每個標準箱整體平均收益按年增加58.3%。以航線劃分，亞洲/歐洲航線收益升162.6%，太平洋航線升84.9%，亞洲區內/澳亞航線升91.6%，大西洋航線升5.6%。

●華潤水泥（1313）截至今年3月底止，首季收益按年增52.1%至85.11億元，純利升15.8%至12.9億元，每股盈利0.185元，不派息。期內的綜合毛利率為 28.4%，按年下跌10.8個百分點，主要由於水泥產品售價下降及銷售成本較去年同期上升所致，其中水泥、熟料及混凝土毛利率分別為29.8%、26.7%及21.9%。

●招金礦業（1818）截至今年3月底止，首季收益按年升0.36%至13.75億元（人民幣．下同），純利跌71.8%至2,282.2萬元，每股盈利0.01元。

其他

●資本策略（497）發盈警，預期截至今年3月底止全年溢利將按年大幅減少約70%，以去年溢利11.56億元計，即本年度錄得溢利約3.47億元，主要由於疫情導致市況持續低迷，令集團物業銷售減少。

●北控水務（371）公佈，李文俊因專注於其個人業務，辭任公司獨立非執行董事，而周安達源則獲委任為獨立非執行董事，即日起生效。李文俊同時為理文造紙（2314）主席。

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