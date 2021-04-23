現今構建網站，很多人會嘗試DIY（Do it Yourselft）。Wix.com（NASDAQ：WIX）是作為雲端式網站建設平台，憑著簡單易用及素材豐富，成為中小企及專業人仕的創業好夥伴，15年間廣吸2億用戶。

Drag and Drop 一用上手

Wix是一間以色列軟件公司，早於2006年成立。當時三位始創人有感自設網站又困難、成本又高，便想出網站建設平台（Website Builder），即使對程式編寫一竅不通的電腦用家，都可以得心應手設計出自己的網站。

簡單來說，Wix令用家可拼棄無法理解的原始編碼（coding），只需用滑鼠Drag and Drop，將看中的素材及工具拖放至模版，便可創作出似模似樣的專業網站。更期亦推出了進階平台Editor X，方便設計師相關人員做更高階網站及同時協作。這能讓Wix更能滿足中至大型公司需求。

Wix成立僅三年，用戶數目已突破100萬戶；2013年上市後發展更迅速，目前全球已擁有超過2億用戶，遍及190個國家及地區。

用戶數目能夠極速成長，皆因Wix不設試用期，用戶可以一直免費營運自己的網站。當然，隨著時間便會衍生升級誘因以配合業務發展或個人需要，例如希望移除廣告、增加儲存容量、參與搜尋引擎優化（SEO）方案，以至加上網上付費、預約及電郵推廣等進階功能等，自自然然便會加入付費用戶行列。

加強電商功能收入趨升

免費只是招徠，要用得專業，課金很平常。根據Wix的營運統計，以2016年首次使用的用戶群為例，五年後其收入貢獻差不多是首年的5倍。而近年新加入用戶的即年付費佔比更有上升趨勢，2016年僅佔13%，2019及2020年比重分別升至27%及37%。

過去四年收入年年遞增，2017至2020年分別4.25億、6.03億、7.61億及9.88億美元；同期來自訂戶的收入分別3.91億、5.25億、6.44億及7.83億美元。

在去年對電商需求大升下，商品支付總額（Gross Payment Volume）按年升126%至54億美元。2021年的GPV目標會增至100億美元。值得留意Wix推出支付功能不足兩年，可見在強大用戶基礎下，這有助新功能變現。當然不停加強收費及電商功能是Wix的成功策略。

最新一季業績，截至去年底止第四季收入2.82億美元，按年上升38%；毛利1.79億美元，增加21.6%。經營虧損5546萬美元，較對上年同期1769萬美元擴大。

季內淨虧損6278美元，相當於每股虧損1.13美元。撇除非經營因素，經調整淨虧損為163萬美元，對上年同期有經調整純利1989萬美元。主要是公司加大市場推廣力度吸客，相關費用按年升47%至1.09億美元。另外，研發開支按年升35%至6663萬美元，都是一大因素。

加強收購合作促增長

Wix展望今年收入介乎12.72億至12.86億美元，按年增加29%至30%。更預期以現時的用戶基礎，未來十年將可帶來累計129億美元收益貢獻。公司CEO Avishai Abrahami樂觀預期，在未來5年至7年，全球有一半的網站都會由Wix創建及支援。

要促成進取目標，除了要自強外，加強合作及收購都是重要一步。Wix在3月底與Google合作，用戶可利用Wix的平台創立和管理Google搜尋及地圖的商業Profile，同是整合可有助日後方便數據分析，這對Wix來說絕對是一大利好。

Wix在餐飲一向很強，在3月初就宣佈收購點餐科技供應商SpeedETab，預期可進一步加強在行業的領先價勢。

Wix在電商行業的發展有很大的增長空間，是其中一隻可伺機吸納的科技股。公司將於5月12日公佈首季業績。

梁耀康

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