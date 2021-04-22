美股雖然仍在歷史高位，但本周較為波動，風險資產如比特幣亦錄得較大調整。三月初納指曾大跌一成，隨後反彈，但今次升市靠巨型的FAANGM支撐，之前當炒但較小型的科技股如Palantir（PLTR）反彈乏力，市寬趨窄，避險資產如黃金和美債呈強，投資者應提高警惕。

目前市場預期，聯儲局2024年前不會加息，但若美國政府不斷派發Helicopter Money、以基建刺激經濟、再加發展綠色經濟，每個項目都以萬億美元計，而導致通脹飆升，市場開始拋售美債，聯儲局不得不提早加息和收水，美股就有可能來一個如2018年底的大調整。

這個可能性有多高？目前時辰尚未到，但留意鄰近的加拿大。周三加拿大央行議息，一如預期收水，QE額度由每周40億加元減至30億加元，令人意外的是央行預期明年需要加息，較市場預期提早一年。加拿大與美國一衣帶水，某程度反映美國出現經濟過熱可能性提高，投資者必須密切注視美債孳息走向。

至於本欄推介的Suncor（SU），最近油價重新攀回64美元，但SU仍弱，如何是好？王弼認為，油企盈利不在乎油價幾元的上落，而是油價能否持續企穩某一水平。不要忘記，只要紐約期油企穩50美元以上，加拿大各大油企已可獲正自由現金流，若油價長期企穩60美元，SU重回30美元只是時間而已，不過，目前疫情反覆，對油股構成壓力，預料5月4日業績前，SU只會是上落市，手持SU的投資者可以考慮Sell weekly ATM put配合rollover策略提高回報。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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