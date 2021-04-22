配股抽水潮殺到，最新中國燃氣（384）、建滔化工（148）下限定價之餘，開市無耐就穿底，氣氛越來越弱，再者「五窮六絕」就快到，反彈至高位的股份，都係先走為敬。

醫藥股近日有起色，連未有收入盈利的B股都炒埋一份，2月份上市的「生仔股」貝康醫療（2170），可說生不逢時，食正港股3,000點跌市，3月初低見17.5元，較招股價27.36元潛水36%。過去1個月在底部收集後，終於突破橫行區頂部，在國策大力配合下料展開升浪，首站重上招股價料難度不大。

大陸生育人數持續下降，有政府專家提倡盡快開放自主生育，為主打輔助生殖基因檢測產品的貝康醫療帶來龐大商機。

對未有盈收的B股而言，所炒的不外乎是憧憬，因此業務所處的賽道及潛在市場至為重要。有研究顯示，內地至少有4,770萬對不育夫婦，試管嬰兒的需求巨大，貝康旗下產品除協助不孕者生育，也可助家族遺傳病基因的夫婦生個健康寶寶。去年2月，首隻PGT-A產品獲批在中國上市，就是貝康的產品，加上有高瓴加持作為第四大股東，隨着醫藥股氣氛好轉，貝康獲資金追落後的機會頗高。

本人為證監會持牌人，持有中國燃氣、貝康醫療財務權益

魏力

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