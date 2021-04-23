領展（823）公佈，已完成統一所有內地全資擁有的商場品牌，改為「領展購物廣場」。行政總裁王國龍指，統一品牌將提高內地知名度，以達成2025願景。

領展表示，已將旗下位於北京的歐美匯購物中心，改名為「領展購物廣場•中關村」，完成後便統一所有於內地全資擁有的零售物業品牌，均為「領展購物廣場」。

王國龍表示，統一品牌是在內地市場發展戰略的重要一步，可加強該集團在內地的知名度，有助更好地把握內地市場發展機遇，以達成「2025願景」的中期目標。根據領展的「2025願景」，其中目標是直至2025年期間，資產組合價值每年均能取得高單位數複合增長率。

內地物業組合佔一成半

該集團自2015年起不斷擴大內地投資，目前物業網絡分佈在北京、上海、廣州和深圳，共有6項物業，佔領展物業組合總值14.8%。受疫情及匯率影響，截至去年9月底中期，領展內地物業組合估值258.5億元，按年跌2.1%，物業淨收入5.06億元，少12.5%。零售物業平均租用率從99%降至94.7%；辦公室物業由95.1%微跌至94.8%。

領展於去年起，逐步以「領展購物廣場」統一旗下内地零售物業的品牌，除了今次的領展購物廣場•中關村，亦包括將另一座北京廣場、廣州及深圳的廣場，分別改名為「領展購物廣場•京通」、「領展購物廣場•廣州」及「領展中心城」。除了全資擁有的零售物業，領展亦擁有上海七寶萬科廣場50%權益，以及全資擁有上海兩幢甲級辦公樓領展企業廣場。

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