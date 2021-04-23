著名投資者Mark Minervini 在他的著作中曾經說過，市盈率是一個無用的指標，市盈率低並不代表估值便宜，或者值得買入股票；而市盈率高也不代表估值昂貴，或者要沽出股票。

Amazon創辦人Jeff Bezos亦說過，根本上市盈率或企業盈利，都不是決定股價表現的最重要因素。他較着重會看的是自由現金流（Free Cash Flow）。

之前已經寫過一篇有關市盈率的文章，今日，我想再寫得深入一點，講解為甚麼用市盈率揀股很易會失敗，而我們又可以怎樣運用Free Cash Flow，去理解一隻股票是否具備投資價值。

首先，Free Cash Flow的計算方法，是以營運所得的現金流，減去資本開支。簡單而言，甚麼生意最值得投資？就是那些營運收入高，而且不斷提升，而資本開支又低的公司，換句話說，業務不能夠太「燒錢」。

相反，有甚麼生意最不值得投資？就是那些營運收入低，又正在走下坡，而資本開支又高，很「燒錢」的公司。

好像是傳統酒樓，我相信很多朋友都知道，是一盤很燒錢的生意。生意好的時候，當然問題不大，但若然收入一減少，很容易就會變成入不敷支，面臨倒閉。

又例如，足球迷就會知道，職業足球會的又是一盤很燒錢的生意。如果不能夠把開支控制好，就算是超級球會，一旦收入減少，營運就會出現困難。電視台，是另一門很燒錢的生意。苦然收入一走下坡，就很易落入困境，要逆轉劣勢絕不容易。

市盈率揀股的陷阱，就是只要一隻股票的價格下跌，其所謂的「估值」就會因此而變得吸引。但如果我們根本就沒有注意到企業的營運情況，買入了一些即使股價便宜也沒有投資價值的公司，那就很易會因此招致損失。

市盈率並非衡量股票估值的可靠指標，不要亂用。

莫家強

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