【本報訊】儘管去年疫情重挫全球經濟，零售市況更一蹶不振，本港工商舖租售價應聲下跌，惟仍高踞亞太區首位。戴德梁行最新報告指，去年尖沙嘴及銅鑼灣區互換位置，並由尖沙嘴登上亞太區最貴零售租值地段首位，惟該區租金仍按年跌35%。

戴德梁行報告指，去年亞太區有逾六成地區錄得租值下跌，其中以本港核心零售銅鑼灣租金按年跌43%，情況最為嚴峻。值得留意的是，中環及尖沙嘴亦分別按年下跌42%及35%，上述三區均為去年亞太區內租金跌幅最高地區。

大業主壟斷廣東道

即使去年尖沙嘴租值跌幅慘烈，仍然無礙該區「擊敗」銅鑼灣，以平均呎租1,607美元（約12,470港元），即平均每月呎租約1,039港元，成為亞太區零售最昂貴地段。至於過去兩年均為亞太區內零售租值最昂貴地段的銅鑼灣，去年平均呎租錄約1,481美元（約11,493港元），平均每月呎租958港元，位列第二位；而第三位則為東京銀座，相關平均呎租達1,223美元（約9,490港元），平均每月呎租錄791港元。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指，尖沙嘴廣東道商舖集中為數個大業主，因而更能保持相對穩定及較高質素的商戶組合。

此外，區內備有多個大型商場，當中提供租務優惠、購物優惠券等刺激措施，維持當區租務穩定。

相對而言，銅鑼灣羅素街舖位業主或對長租戶考量較多，故街內湧現大量吉舖，有部份更由短租頂上，整體街道租務情況較以往有所回落。

因此，林應威認為，若各地順利於今年底恢復「通關」，相信尖沙嘴的零售租金表現將會率先復蘇。

綜合亞太區最昂貴租金城市，香港以上述尖沙嘴平均呎租跑贏區內各地；位列次位同為東京銀座。至於第三位則為首爾明洞，去年平均呎租約930美元（約7,217港元），即平均每月呎租約601港元。

奢侈品市場料反彈

戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩表示，儘管去年本港平均零售租金按年下跌38%，惟相關租金較第二位的東京銀座仍然高出31%；撇除疫情及經濟下行等影響，上述情況亦反映香港異常高企的零售租金。

該行報告又指出，全球疫苗開展接種，帶動經濟逐步回復正常，並有助零售業復蘇；相信短期內奢侈品零售市場將率先反彈。展望隨後10年，亞太區域的經濟將會持續跑贏全球其他地區，所佔份額將由現時的36%增至四成。