中國進一步壓制馬雲的螞蟻集團，消息指人民銀行打算完全接管螞蟻的信貸數據，並把這些數據分享予所有國有銀行，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等，但據悉螞蟻不想聽從這要求，因為這是集團最值錢的資產，勢影響日後上市估值。

《金融時報》引述消息人士透露，中央要求螞蟻將用戶達7億人的消費信貸數據，轉移至由人行前高層管理的國有信貸資料公司，但這家公司同時有為其他金融機構提供服務，包括與螞蟻有貸款業務競爭的國有銀行。據報螞蟻堅持該新成立的信貸資料公司應由他們管理，但消息人士指，若螞蟻不想交出相關數據，就必須尋求一種合法方式，並說服中央讓他們自行管理，成立的信貸公司亦必須獲中央核准。

現時與螞蟻合作的一位金融中人認為人行絕對不宜介入，因為政府過多干預會拖慢行業發展，而且因為國有銀行可共享信貸資料，明顯構成利益衝突。人行及螞蟻均對消息不予置評。

報道引述另一位消息人士表示，現時當務之急是要確保市場上新的業務及公司完全合法合規，相信「國家的參與將有助（人行）實現這個目標」。人行於1月時公佈了一些規則，當中要求新公司在獲得個人信用評級之前，必須獲得中央批准，當局目前只發出了3張相關的許可證予由國家控制的公司。

人行於4月時召集了螞蟻的高層開會，並告訢他們經營業務要獲得相關許可證，當局更命令螞蟻重組，並對阿里巴巴的姊妹電商處以28億美元的破紀錄罰款。

報道指出，國內銀行長期抱怨螞蟻不受制於與他們相同的嚴格規定，並從當中獲得利益，現時該公司已經在中國建立了「統治地位」，其移動支付應用程式支付寶每月有超過7億用戶。截至2020年6月底，其未償還貸款為17億元人民幣，比任何一間中國銀行要多。

另外，由於馬雲被監管機構緊盯，螞蟻旗艦貨幣市場基金今季出現贖回潮，截至今年首季末，天弘餘額寶基金規模錄得大額資金流出，規模大縮18%至9,724.15億元人民幣。

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