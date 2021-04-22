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【本報訊】金沙中國（1928）公佈首季業績，按美國公認會計原則，錄淨虧損2.13億美元（約16.53億港元），按年擴大逾28%；以經調整物業除稅、息、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）計，則為1億美元（約7.76億港元），按年升49%。管理層指各地旅遊限制使到訪人數受限，令公司財務表現停滯不前。金沙中國昨升0.1%，報37.15元。

截至今年3月底，金沙錄淨收益7.71億美元（約59.83億港元），按年減少4.6%，期內資本開支達2.91億美元，包括於澳門2.68億美元的建造、發展及維修活動。金沙列出了5個主要旅遊設施的營運數據，以澳門威尼斯人項目淨收益最大，達3.4億美元，按年升7.9%，其經調整物業EBITDA升67.3%至8,200萬美元。

另外4個項目方面，倫敦人淨收益為1.37億美元，按年跌19.4%；經調整物業EBITDA虧損2,300萬美元；巴黎人淨收益按年跌38.3%，至8,700萬美元，經調整物業EBITDA虧損800萬美元；澳門百利宮淨收益按年上揚58.9%至1.7億美元，經調整物業EBITDA錄7,000萬美元淨收益，按年飆1.5倍；澳門金沙的淨收益則下挫49.3%至3,500萬元。

澳門賭牌成不確定因素

金沙中國母公司金沙集團的創辦人艾德森（Sheldon Adelson）於今年1月逝世，由75歲遺孀Miriam Adelson透過一系列信託控制大部份股份，而集團營運則由老臣子Robert Goldstein打骰，他同時是金沙集團主席兼行政總裁。

Goldstein在業績通告中表示，隨着越來越多遊客最終能前往澳門、新加坡及拉斯維加斯旅遊，集團對整個旅遊及消費市場最終得以復蘇充滿信心，但承認全球大流行相關的旅遊限制繼續限制到訪人數，尤其在澳門及新加坡地區，令集團目前的財務表現停滯不前。管理層補充， COVID-19的應對措施及澳門政府的博彩牌照等，俱屬未能確定因素，或令集團前瞻性陳述與實際業績有所迥異。

同時，濠賭或有政策風險。瑞信日前發表報告分析，澳門賭業今年會出現多項結構性轉變，內地3月起實施刑法修正案（十一），增設海外賭場組織或招攬中國公民出境博彩的罪名，會令內地高端玩家數量減少，賭場要轉攻中低端玩家市場，這類人士的消費水平較低，通常只在周日或周末賭博，使賭場盈利回報降低。

而且，當地會在下半年把賭牌重新競投，瑞信料業界未來或需發展更多非博彩旅遊設施，拖低投資回報率（ROI）。分析員預期，有關轉變使業界賭收受壓，並下調全年賭收兩成。