【本報訊】樓價越升越癲，創新高成為常態。將軍澳今年首四個月已錄得近1,700宗成交，較去年同期升六成；東港城有「97貨」以破頂價沽貨，兩房呎價高見17,711元。

中原伍錦基表示，東港城2座極高層B室，實用面積463方呎，兩房間隔，向東南望銀線灣海景，業主上月叫價820萬元放盤，最後零議價沽出，呎價17,711元貴絕屋苑分層戶。原業主1997年10月以456萬元入市，持貨24年獲利364萬元。

值得留意的是，東港城對上同類成交2座中層B室，上月以750萬元賣出，由於望樓景，故價錢平很多；參考銀行網上估價，兩單位雖然同座同室，但估價相差甚遠，高層單位估價878萬元，中層單位估價僅765萬元，兩者相差足足「一球」。

大埔公屋凶宅115萬沽

香港置業劉浩勤形容，將軍澳樓市已進入大陽春，今年截至昨日的首四個月錄得1,697宗二手成交，較去年同期1,035宗急升六成；而該區今年樓價已升約3%至5%。他又指，二手開始缺盤，以熱門上車屋苑將軍澳中心為例，現時已無「有樓睇」的800萬元內單位。將軍澳4月暫錄332宗，維景灣畔及新都城最旺，各錄得27及26宗。

大埔公屋重現一球成交，為富亨村亨榮樓一單位，實用面積446方呎，剛以115萬元未補地價售出，呎價僅2,578元，料平絕全港未補地價公屋，創屋苑五年新低價。有區內代理稱，單位2009年曾發生跳樓事故，淪為凶宅，故比市價賣平五成。原業主2001年僅以約19萬元入市，仍大賺96萬元離場。