樓市乍暖還寒，銀行仍要劈價賣樓。去年將軍澳有多伙特色戶淪為銀主盤，其中天晉頂層「天池屋」，由樓王淪落為區內最大宗銀主盤，銀主原本叫價6,255萬元，放盤5個月終狠劈兩成，以5,000萬元易手。

據土地註冊處資料顯示，天晉3座48樓A室，本月初以5,000萬元連2個車位易手，按單位實用面積1,963方呎計，呎價25,471元。據滙豐銀行網上估價，單位估值高達6,168萬元，意味成交價比市價賣平超過1,100萬元。事實上，銀主去年11月原本叫價6,255萬元，最終大幅劈價2成終獲承接。

資料顯示，原業主透過振豪國際有限公司持有物業，公司董事為王天祝，報住北角和富中心，與北角「福建幫」一位猛人同名﹔2011年向新地（016）斥5,120萬元購入，刷新區內最貴紀錄，惟買家之後更改付款方法，成交價改為4,864萬元﹔該樓王由王道商業銀行承造一按，最後落入銀主手中，成交價比當年僅升2.8%，樓價時光倒流十年前。

逸新「7按」納米樓叫價380萬

納米樓都有業主斷供。代理表示，旺角逸新低層E室「7按盤 」，實用面積182方呎，開放式間隔，現由銀主身份放售，叫價380萬元，呎價20,879元。原業主2017年8月以323.3萬元購入，曾7次向財務公司加按，最終無力還款，淪為屋苑首間銀主盤。

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