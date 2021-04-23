美國總統拜登打算上調富人稅徵收上限。受到消息影響，比特幣價格於8天內急跌7次，至49,760美元，其跌破於周日觸及的反彈低點51,707美元。加上有一名匿名的Twitter用戶虛假報道美國財政部正打擊加密貨幣洗錢後，比特幣於周末再跌多15%。

《彭博》報道，比特幣周五跌勢加劇，+Co首席市場策略師馬利表示，你最需要擔心的事，就是漲最多的標的最容易遭到市場賣出。這不代表市場會倒貨、百分之百出清投資部位，但有些投資人在此握有龐大的部位，因此，若大幅調高資本利得稅，他們可能損失慘重。」

報道亦指，現時美國投資者如果持有加密貨幣超過1年，於賣出加密貨幣時須要繳付資本利得稅。比特幣是近年表示最好的資產，如果投資者於1年前購入比特幣，現時已獲得575%收益，如果於2019年4月購入，這項收益更高達800%。

不過，早前有報道指出，古根海姆全球首席投資官Scott Minerd長期看好比特幣，鑑於比特幣在短期內的大幅走高，泡沫現象非常突出，認為比特幣價格將迎來重大調整。他認為「比特幣價格將回落至20000至30000美元，跌幅為50%，但比特幣的有趣之處在於，我們之前曾見過類似的跌幅，這亦是長期牛市正常演變」的一部分，相信比特幣價格最終將達到40萬美元至60萬美元。

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