【本報訊】首間派季績的內險股平保（2318）公佈，截至3月底止，壽險及健康險新業務價值按年升15.4%至189.80億元（人民幣．下同），勝市場預期，純利亦按年升4.5%至272.23億元。剔除短期投資波動等項目後，反映核心業務的營運利潤為391.2億元，按年增長8.9%。

平保亦披露，對華夏幸福相關投資資產進行減值提撥及估值調整，涉及金額182億元，對稅後歸屬於母公司股東的淨利潤影響為100億元。平保持華夏幸福25.25%股權，為第二大股東，集團早前披露在華夏幸福股權及債權投資共540億元。

內房華夏幸福今年2月債務爆煲，昨發公告稱，因流動性緊張，新增債務本息金額70.32億元，至今累計未能如期償還總額達478.36億元。

重慶銀行多賺近6%

季內，平保的保險資金投資組合規模達3.78萬億元，較年初增長1.1%。首季淨投資收益率為3.5%，跌0.1個百分點；淨投資及總投資收益分別為368.2億元及239.07億元，按年升15.1%及跌7.8%。

平保表示，首季受香港股票市場修復上漲、市場利率波動及減值計提增加等因素影響，投資收益同比略有下降。

另外，重慶銀行（1963）昨公佈去年度業績，實現淨利潤45.66億元，按年增長5.7%，去年底不良貸款率為1.27%，與前年底持平。