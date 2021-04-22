【本報訊】證監會與警方在「微信女」唱高散貨集團騙局跟進行動中拘捕四人，涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行，其中三人為上市公司高層；該等人士涉嫌挪用公司近2,000萬元。昨日開市前宣佈停牌的恒益控股（1894）晚上發佈公告承認，執法機關帶同有關一項調查的搜查令，搜查其於香港的辦公物業，公司將與監管機構全面合作。據悉，證監會與警方昨日調查行動與恒益有關。

恒益公告補充，由於需時了解該項調查，並評估對公司業務及營運是否有任何影響，故將繼續暫停買賣，以待另行發佈公告。恒益停牌前報0.66元。

一男子被押返助查

本報記者昨晚7時許前往恒益位於油塘的辦公室，發現辦公室內仍燈火通明，有大批便衣警員出入公司調查，公司職員和警員均未有透露案情細節。調查期間，一名相信是被捕人的男子在辦公室內協助搜證。晚上8時許，警員帶走大批文件，同時將涉案男子押返警方私家車帶走。

據證監會及警方披露，兩者昨日採取聯合行動，搜查某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所；行動中，警方在全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕三男一女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的三名高層人員，涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，涉逾1,900萬元；四人現時被警方拘留以作進一步調查。

恒益控股為本地建築股，主要提供鋼鐵及金屬工程服務及金屬產品。該股2018年10月主板掛牌，上市價僅為0.85元。去年8月恒益控股獲「微信女」力推，其後股價幾日內炒高逾一倍至6.25元。同月公司公佈，控股股東HY Steel與獨立第三者訂立諒解備忘錄，可能出售所持的74.26%股權，股價翌日暴瀉九成，以該股停牌前報0.66元計，較去年高位累跌九成；市值5.07億元。

HY Steel的擁有人為李沛新；去年公司曾遭人淋紅油及貼大字報。該公司多名董事去年相繼跳船，包括民建聯副主席、立法會議員張國鈞，去年9月辭任獨立非執董、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。記者多次致電張，惟未有人接聽。

涉董事局 專家驚訝

細價股專家、宏高證券投資經理梁杰文表示，對事件涉及上市公司高層感驚訝及意外，「一般認為微信女騙局只係場外莊家唱高散貨，未必涉及高層去參與同策劃，以前只係覺得董事局係無辜，並屬一般嘅股東行為」。他預期打擊行動陸續有來，但由於多間上市公司高層為內地人，或限制執法力度。

今年3月，證監會與警方罕有對一個活躍且組織嚴密的集團採取聯合行動，代號為「合璧」。該集團涉嫌透過唱高散貨操縱計劃，即俗稱為微信女騙案，不時以美女頭像隨機聯絡散戶落叠。當時證監會與警方共派逾160名人員，搜查全港27個處所並拘捕12人，包括相信是集團主腦及其黨羽，分別報稱為商人、裝修工人、退休人士、證券行職員等；其中部份人士關係為夫婦、母子、同事等。