【本報訊】內地最大處置不良資產管理公司中國華融（2799）爆出千億債務危機，日前有指中國人民銀行正考慮通過其管理企業收購華融體系內逾千億「非盈利」資產。羅兵咸永道香港審計業務合夥人鄭善斌指，相信華融只是單一事件，不會造成系統性風險，且相信可引起市場對企業及地方債的風險管理意識。

鄭善斌表示，早前內地企業債、地方債權亦有出現過風險問題，對內地銀行業風險管理，不良資產處置有影響，但同時令內地銀行業更加重視如何處置有風險的資產，他又指，相信內銀淨利息收息率今年仍有擴闊空間。

內銀不良資產壓力仍在

羅兵咸永道香港銀行與資本市場主管合夥人譚文傑亦指，中央近年多以市場化方式重組不良貸款，預期華融債務最終會以偏向市場化的方式，讓投資者或債權人處置。

他又稱，過去包商銀行事件，以至其他國企出現財困時，都未有對內銀造成太大衝擊，是因為內地在處置不良貸款上有不同工具和政策扶持，令去年不良債款率只微升4點子至1.51%。

羅兵咸永道又預期，內銀今年不良資產上升壓力仍存在，因中央延長紓困措施、部份地方政府債務風險偏高等，但上市商業銀行減值金額過去三年每年有逾14%增幅，顯示內銀持續加強風險抵禦能力，並通過不同方清收、債務重組、核銷等加快消化不良資產，預期中央今年仍會盡力阻止不良債款率大幅上升。