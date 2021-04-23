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美股消息｜社交軟件股SNAP業績勝預期 盤前升逾5%

2小時前
(REUTERS)

下午4時15分

據報，美國總統拜登擬上調多項「富人稅」。歐洲股市早段均跌，美國三大指數期貨均升，納指期貨升0.2%或28點，至13,778點，道指期貨升0.22%，至33,783點；標普500指數期貨升0.27%，至4,138點。

德國DAX指數跌0.11%；英國富時100指數跌0.14%；法國CAC40指數升0.07%；意大利富時MIB指數跌0.13%。

社交軟件股Snap（SNAP）上季虧損按年收窄6.2%，至2.87億美元；收入按年升66.6%，至7.44億美元，好過市場預期。盤前升5.17%。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）24小時跌11.38%，至47,729美元；以太幣（Ethereum）跌13.39%，至2,122美元。概念股Coinbase（COIN）盤前跌5.4%；Marathon Patent（MARA）跌10.05%；Riot Blockchain（RIOT）跌9.56%；Diginex（EQOS）跌0.51%；Bit Digital （BTBT）跌5.43%。

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