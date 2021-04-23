小米（1810）據悉考慮投資15億元人民幣到AI晶片生產商「黑芝麻智能科技」（Black Sesame Technologies），以配合其造車計劃，而黑芝麻正籌集新一輪融資計劃，以準備明年於上海上市，騰訊（700）是黑芝麻上一輪的投資者之一。

《彭博》引述知情人士指，成立於2016年的黑芝麻，作為上海人工智能和自動駕駛晶片製造商，估值達150億美元，在上市前將籌備最少多一輪融資；而小米投資黑芝麻，將是自集團公佈百億美元的製造電動車後，首個相關投資行動。

暫時黑芝麻和小米都拒絕就消息發表評論，騰訊亦沒有回應事件。

雷軍早前指，小米造車首戰即決戰，為建立造車基礎技術，已投資了近10間汽車相關企業，並擁有上百個汽車相關專利，用以配合小米已有的IoT生態，預計第一輛汽車3年後亮相，價格擬定於10萬至30萬元人民幣。小米股價今日升1.3%，暫報26.8元。

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