英特爾

晶片商英特爾公布季度業績，上季收入197億美元，按年跌1%，期內純利34億美元，跌41%，每股純利1.39美元，跌1%，勝市場預期。當中主要業務數據中心收入按年下跌20%而拉低整體利潤，期內只有56億美元。至個人電腦晶片業務收入則按年增長8%，共106億美元。

英特爾預期第二季Non-GAAP收入約為178億美元，每股收益1.05元，至於全年收入約為725億元，每股收益4.6美元。

英特爾美股昨收報62.57美元，跌1.77%。

Snap

閱後即焚軟件Snapchat母公司 Snap虧損收窄，上季收入增長好過預期，虧損由去年同期的3.1億美元，收窄至2.9億美元，每股虧損19美分。期內收入按年增加66%至7.7億美元。主要是由於疫情期間社交媒體使用增加帶動用戶增長，截至上季，每日活躍用戶按年升22%至2.8億個，當中主要增長用戶均是美國以外地區，佔57%。

Snap預期，第二季每日活躍用戶可望按年增長22%至2.9億個，收入介乎8.2億至8.4億元，EBITDA為虧損最多2000萬元。

Snap美股昨收報57.18美元，跌近2%。

黑石

美國另類資產管理公司黑石今年賺17.48億美元，而上年度同期則錄得虧損10.66億美元。每股季度攤薄虧損2.46美元。當中季度管理以及顧問收入按年升26%至11.78億美元。

至於季度可分派盈利為11.92億美元，按年升超過一倍，每股為96美仙。

黑石美股昨天收報82.96美元，升3.16%。

瑞銀降Nike目標價

另外，受到新疆棉事件影響，中國消費者近期發動杯葛Nike產品的行動，瑞銀調低Nike目標價，由183美元降至175美元，但維持「買入」評級，主要是因為瑞銀較早時與部分Nike前僱員進行對話，對方相信，中國消費者杯葛行動只產生短期效應，6月開始中國市場銷售表現將回復正常。

Nike美股昨天收報129美元，跌0.68%。

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