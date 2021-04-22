螞蟻上市「撻Q」半年，但仍留下不少「蘇州屎」，其中一宗是內房奧園健康（3662）財務總監鄭少輝，代表其老闆、中國奧園（3883）大股東郭梓文「代為投資」，（即行內俗稱的「人頭」），透由軒塍資產管理的Swenson Global Opportunities Fund SPC，認購螞蟻不果又未獲退款，於是將該基金告上法庭，更找來前律政司、擅長商業糾紛案件的袁國強做代表律師。

最近與ECM好友談及，他說螞蟻當時一股難求，聽聞當時有基金開價，要額外收取超過2%手續費，例如認購100萬美元新股，就要再付2萬美元。好處是，通過這類基金，可確保獲分配一定數量的股份。不過，以螞蟻的熱烈程度，相信最終內房高層都未必分得多，遑論報道所指的保證數量。

現時案件其中一個爭議，是鄭少輝稱，他原意是認購螞蟻新股，但螞蟻上市失敗後，基金方告知部分資金將用於認購螞蟻舊股，有欺詐之嫌。ECM好友說，這類認購新股的基金有多種玩法，其中一個玩法是熱門新股上市前同時投資新股和舊股，尤其是大型科技公司舊股，更是有價有市。去年的新股狂潮，大熱新股要抽中的機率，分分鐘難過中六合彩，怎及得通過渠道買舊股來得便捷、有把握。

當然，最終分得幾多，除了要看貨源有多少，亦要視乎基金的後台有多硬。所以他提醒，一定要細閱基金條款，才好落實投資，否則有可能與鄭少輝一樣，（他稱在簽署基金認購文件前，沒有細閱基金章程及條款。）弄到現在要與基金興訟，。最終責任所誰，要留待法官判定。但作為投資者，散戶也好，大戶也好，切記要細閱基金章程、銷售文件或其他條款，掌握充份資料才作投資決定。

畢理

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