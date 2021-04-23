外媒報道，美國總統拜登將提議提高多項「富人稅」，以支付一系列社會支出，並解決長期的不平等現象。消息傳出後，美股周四創一個多月最大跌幅，標普500指數收跌0.9%，10年期美債孳息率從高點1.59%跌至1.54%。

《彭博》引述知情人士指，資本利得稅率提高近一倍至39.6%，對於年收入不低於100萬美元的人，最高階的資本利得稅再加上投資收益附加稅，意味著富人投資者的聯邦稅率最高將達到43.4%。為醫改提供資金的3.8%的投資收益稅將繼續保持。

Urban-Brookings稅收政策中心根據拜登競選時的計劃所做的估算，上調資本利得稅將在10年內增加3,700億美元稅收收入。

白宮新聞秘書Jen Psaki被問及資本利得稅時表示，「我們仍在研究可彌補支出的資金來源形式」。該社預計拜登將在下周公佈該提案，作為給「美國家庭計劃」（American Families Plan）中社會支出提供資金的增稅計劃之一。

拜登政府近幾周來討論的其他措施包括提高富人遺產稅。拜登已經警告，年收入超過40萬美元的人可能需要繳納更多稅金。白宮已經公佈了公司稅上調方案，增加的稅收收入將用於規模2.25萬億美元、以基建為主的「美國就業計劃」。

民主黨認為，當前的資本利得稅率主要幫助那些透過投資而非工資獲取財富的高收入者，這導致富人的適用稅率低於他們的員工。共和黨議員的Chuck Grassley則認為，「這會降低投資規模並引發失業問題」。

拜登將在本月28日向國會陳述「美國家庭計劃」細節，預料將公佈在兒童和教育方面的一系列新開支，包括臨時延長擴大後的育兒相關稅收豁免，家中有幼齡兒童的家長每月最高可豁免300美元，有6歲及以上兒童的每月最高250美元。

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