市民買樓意欲高漲，不惜鬥高價搶貨。東涌本月暫錄得77宗二手成交，最新一宗破頂見於東環1房戶以650萬元易手，買家為外籍人士。

美聯物業方吉和表示，東環6B座高層5室，實用面積408方呎，屬於1房間隔，望開揚園景及市鎮景，剛以650萬元沽出，呎價15,931元，創屋苑1房樓價歷史新高。市場缺盤，大把業主唔憂賣，叫價態度強硬。業主上月中放盤叫價650萬元，表明不到價不賣，最後零議價情況下售出，新買家為外籍人仕，但持香港身份證以首置名義入市。原業主2015年1月以434萬元一手買入，持貨6年賬面獲利216萬元，升值50%。

方氏續稱，東環同類呎價新高為5B座地下7室，實用面積356方呎，連251方呎平台，去年9月以585萬元售出，呎價16,433元。

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