所羅門王的智慧:「你要把地上的財富,分開7份、甚至8份;因為你永遠不知道,世上的災難何時會來臨。」2008年,筆者避不開雷曼一劫,擾攘了七年才將部份資金贖回。

現在香港變天,極大部份人擔憂香港已不安全,離岸戶口開戶排長龍、資金管制,封港更成熱話;你我認識的面孔,身處大監獄。《國安法》的演繹及執行,製造了回歸以來最大不穩定性。誰會想到,國家要DQ鄧小平1.0版本?

「甜心」小姐Maria Bartiromo 比筆者年長七個月,由90年代看她在CNBC做Opening Bell, 一做便二十年。到2013年,改到霍氏新聞,專攻政治、財經專訪及評論,去到另一個層次。上年底,壹傳媒(282)創辦人黎智英接受了Maria最後一次互動訪問,這也暫時成為了絕響。

拜登自1月20號上台後,「天下圍中」的局面,在枱面上極度明顯,老美這個strategic patience,香港人現在的情況極被動,政權要你硬生生接受佢嗰一套,否則不能「活」。北京繼續收緊香港;如果天下逃生門繼續放鬆,北京又不阻止離開,不出七至十年,三分一舊港人在全世界;打壓越重,不足十年,可能一半舊香港人,散佈全球每一個角落。Honestly, is that what Beijing wants?

今天生日 願望只有一個

現在的香港,在國安大法下,確實是活得一日得一日。時光倒流到2014:沒有公平競爭,激發了2013至2014年的和平佔中;沒有真普選,引爆了2014年9.28大型的雨傘運動。《逃犯條例》修訂,激發了2019年的自由之夏;2020年《國安法》「橫空出世」,嚇壞了香港人,從此這地方失去自由價值。

港台7.21導演蔡玉玲被控以虛假陳述作車輛查冊,罪名成立,罰款6,000元,荒謬絕倫;資深傳媒人Michael Chugani暫時封筆及停止論政節目,令藍人也驚訝:香港價值,已到盡頭。政治暴力,即是把香港滅聲,it is time to stop all these non-sense。

最後,今日是筆者的生辰,唯一願望:「釋放所有政治犯,真香港可延續至2047」。我期待「甜心」小姐Maria,可再次訪問到黎智英。下星期四晚,筆者有一個技術性討論:One Good Trade,歡迎聯絡。每個人現在身陷窘境,看看《傳道書》,了解如何避險,作劃時代的決定。留守的,繼續為真香港奮鬥!

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com