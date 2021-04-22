所羅門王的智慧：「你要把地上的財富，分開7份、甚至8份；因為你永遠不知道，世上的災難何時會來臨。」2008年，筆者避不開雷曼一劫，擾攘了七年才將部份資金贖回。

現在香港變天，極大部份人擔憂香港已不安全，離岸戶口開戶排長龍、資金管制，封港更成熱話；你我認識的面孔，身處大監獄。《國安法》的演繹及執行，製造了回歸以來最大不穩定性。誰會想到，國家要DQ鄧小平1.0版本？

「甜心」小姐Maria Bartiromo 比筆者年長七個月，由90年代看她在CNBC做Opening Bell， 一做便二十年。到2013年，改到霍氏新聞，專攻政治、財經專訪及評論，去到另一個層次。上年底，壹傳媒（282）創辦人黎智英接受了Maria最後一次互動訪問，這也暫時成為了絕響。

拜登自1月20號上台後，「天下圍中」的局面，在枱面上極度明顯，老美這個strategic patience，香港人現在的情況極被動，政權要你硬生生接受佢嗰一套，否則不能「活」。北京繼續收緊香港；如果天下逃生門繼續放鬆，北京又不阻止離開，不出七至十年，三分一舊港人在全世界；打壓越重，不足十年，可能一半舊香港人，散佈全球每一個角落。Honestly, is that what Beijing wants?

今天生日 願望只有一個

現在的香港，在國安大法下，確實是活得一日得一日。時光倒流到2014：沒有公平競爭，激發了2013至2014年的和平佔中；沒有真普選，引爆了2014年9.28大型的雨傘運動。《逃犯條例》修訂，激發了2019年的自由之夏；2020年《國安法》「橫空出世」，嚇壞了香港人，從此這地方失去自由價值。

港台7.21導演蔡玉玲被控以虛假陳述作車輛查冊，罪名成立，罰款6,000元，荒謬絕倫；資深傳媒人Michael Chugani暫時封筆及停止論政節目，令藍人也驚訝：香港價值，已到盡頭。政治暴力，即是把香港滅聲，it is time to stop all these non-sense。

最後，今日是筆者的生辰，唯一願望：「釋放所有政治犯，真香港可延續至2047」。我期待「甜心」小姐Maria，可再次訪問到黎智英。下星期四晚，筆者有一個技術性討論：One Good Trade，歡迎聯絡。每個人現在身陷窘境，看看《傳道書》，了解如何避險，作劃時代的決定。留守的，繼續為真香港奮鬥！

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com