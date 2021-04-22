特約報道｜日本除了是港人最愛旅遊的國家，近年更是投資者目光所在，不僅日經指數處於近幾年來的高位，當地政府計劃推出疫苗護照，相信遊遊業恢復榮景指日可待。有興趣投資的朋友，不妨考慮投資日本旅遊區的物業，不單可當作旅行時的基地，其他時間亦可作民宿，增加被動收入。近期就有兩個日本新盤，分別位於大阪和北海道。

大阪是日本第二大城市，近年投資熱度更有超越東京之勢。不少人期待大阪2025年舉行的世界博覽會，將會掀起一陣觀光熱潮，同時日本首個賭場亦會落戶於大阪，賭業發展下觀光旅遊將會更加興盛，連帶振興當地經濟。

項目Queens Park CK位於大阪西成區，該區有天王寺動物園、通天閣等旅遊名勝，而且交通便利，靠近大阪市中心，由項目徒行至附近的動物園前車站僅1分鐘，而且就近天王寺動物園、通天閣等景點，舉步十幾分鐘就可達。項目附近有許多餐廳食肆、超級市場和商店街，配套齊全，對於遊客來說再方便不過。

Queens Park CK是發展商東日創建發展有限公司於大阪首個購入土地興建的大型民宿項目，全幢已領有日本政府許可的合法民宿牌照，買家可以自住或經營民宿。單位為約270呎的傳統和式民宿，可容納2-4人居住，首期19萬港元起，現購買民宿牌照、全屋傢俬電器全包，更包租金回報2年共6%，買家可以即時入住或放租增加收入。

另一個樓盤則在北海道，以滑雪馳名的二世古（新雪谷）。二世古位於日本北海道札幌市西南方，距離北海道新千歲機場約2小時車程。當地有粉雪天堂的美譽，優質粉雪加上降雪量豐富，甚受滑雪愛好者歡迎。福布斯雜誌更列為世界十大滑雪度假勝地之一，排名全亞洲第一，每逢旺季當地酒店民宿經常爆滿，令二世古已連續3年成為日本地價上漲率最高的地區。即使如此，二世古的樓房價格仍遠低於世界著名滑雪度假村，所以甚具升值潛力。

樓盤Queens Park CK Village Niseko Hirafu獨立屋第一期已沽清，現推出第二期。項目位於Niseko Hirafu的黃金地段，鄰近日本最大規模的Grand Hirafu滑雪場，附近亦有超市、餐廳、酒吧和大型溫泉，滿足遊客不同需要。項目只需4分鐘車程就可抵達Hirafu十字街，10分鐘車程直達倶知安車站，北海道新幹線新函館北斗站至札幌站路段將於2031年落成，當中有倶知安車站，屆時可由東京坐新幹線抵達，將會吸引更多日本國內旅客前往。

Queens Park CK Village Niseko Hirafu第二期共10間，聯排別墅設計樓高兩層，均獨立放售。項目建築面積627-869平方呎，呎價$7,188港元起，即最低450餘萬港幣即可上車。由於於二世古滑雪區內旺季住房供不應求，遊客人數每年上升，做民宿生意自然大有可為。現發展商更包全屋傢俱及民宿牌照，買家可以輕鬆放租增加收入。有興趣的朋友可以參加本周末舉行的展銷會了解更多，同場舉辦大阪與北海道投資講座。

日本物業展銷

日期：4月24-25日 星期六及日

時間：11am–7pm

大阪投資講座︰2pm、4pm

北海道投資講座︰3pm、5pm

地點：The Ritz-Carlton Hong Kong 香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳

前往方法：環球貿易廣場(ICC) (港鐵九龍站C1出口, Elements圓方停車場泊車)

網上預約︰https://bit.ly/30X8ZYx

查詢︰2109 0206 / 6381 1308 (客戶服務部)

WhatsApp︰bit.ly/2KVlbo9

*需受條款及細則約束

以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。東日物業創建發展有限公司（本公司）純粹就香港以外地方的物業進行地產代理工作，本公司並沒有牌照處理任何位於香港的物業。

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