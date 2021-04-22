【本報訊】華為於2017年為旗下產品商標申請註冊保護，被法國奢侈品牌Chanel提出反對，指華為的商標與其商標有相似之處，官司持續三年，歐盟法院日前判Chanel落敗。

華為於2017年向歐盟知識產權辦公室（EUIPO）為旗下商標申請註冊保護，該商標圖案為上下兩個交纏的半環，目前用於華為智慧裝置管理程式「HUAWEI AI Life」標誌。及後Chanel對此提出反對，稱該商標設計與其在法國註冊商標、即經典橫向交纏的兩個半環設計有相似之處，Chanel將此商標用於旗下香水及化妝品等產品中。

2019年歐盟知識產權辦公室駁回Chanel的反對意見，稱兩個商標圖案並不相似，不大可能引發公眾混淆。Chanel不滿裁決，其後在位於盧森堡的歐盟普通法院提出上訴，法院最終在周三（21日）的判決中駁回上訴。

歐盟法院：視覺差異很大

歐盟普通法院的裁決稱，兩個商標的視覺差異很大，尤其是Chanel的商標曲線更圓潤、線條更粗，方向是水平的，而華為商標是垂直的。法院判定兩者存在差異。分析認為，這次商標訴訟的成功為華為商標在歐盟知識產權局的註冊程序鋪平道路，但Chanel還可就此判決再向歐盟最高法院——歐洲法院提出上訴。