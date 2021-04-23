路遙知馬力，日久見人心。一個人的推介準不準，並不是話用一兩日就可以定奪的。我們不是傻散，斷不會見升一日就話看升，跌一日就話看跌的。最重要的，是要判斷指數或者個股有無升穿或者跌破了區間。恆指29,100點是軸心，上落是各1,000點的空間。因此，我實在不需要就恆指在本週的波幅太上心，只不過悶局一場。早前同大家推介的華夏恆生生科（3069）近日創了上市後的新高，原因主要是受惠外圍美債的孳息回落，刺激原來高估值的板塊再次起動，當中包括一眾無盈利的B仔股，以及醫療器械股等等。至於該基金重倉的信達生物（1801）更突破了平頂阻力，有望連同藥明生物（2269）和中生製藥（1177）而成為箭頭。

至於今日同大家介紹的是車股。一個上海車展，觸發了車股普漲。不過比亞迪（1211）不爭氣，無份。而本來已呈突破的長汽（2333）又無啦啦出了份曳績，拖累股價在週四（22日）慘遭大洗，還單日急跌了12%，低開低走而收陰，短期都唔使再睇。因此，市場唯有集中火力炒吉利（175），憧憬極氪品牌可以為集團開拓高端的市場。事實上，股份自上週五（16日）收復了3月24日的大陰燭而起浪，均線上還出現了10天線升穿20天線的小黃金交叉，是自1月見頂回落以來的初次。因此我建議在現價買入，先上望25元然之後28元，跌破20元的話止蝕。科技同生物科技股要大包圍，但是車股唔洗，孤注一擲隻吉利便已足夠。

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