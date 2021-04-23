抖音母企字節跳動在今日頭條發出聲明表示，近期有過多關於公司上市的消息，經過認真研究，認為公司暫不存在上市條件，目前無上市計劃。

在本月初內媒《中國證券報》報道，抖音母公司字節跳動向港交所（388）提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程，但同日下午相關報道被抽起。《中國證券報》已無法顯示相關網頁。

字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、抖音國際版TikTok等多款知名應用，並在教育、網購、遊戲、企業服務等多個新領域有佈局。據4月1日《南華早報》報道，字節跳動的估值接近4,000億美元（約3.1萬億港元），為抖音在短片市場主要對手快手（1024）的1.8倍。早前曾傳出字節跳動擬分拆TikTok在美國上市，公司其後否認。

上月小米（1810）國際部總裁周受資離職，並往字節跳動新設立的首席財務官（CFO）一職，此舉被視為字節跳動在為IPO事宜做準備。

字節跳動的最近一輪融資消息發生於2020年11月。該輪融資由美國私募股權公司紅杉資本和KKR領投，對應估值約1,800億美元。

據公開報道，字節跳動至少完成過9輪融資，參與投資的機構包括Sequoia Capital（紅杉資本）、SIG（海納）、Tiger Global Management（老虎環球基金）、General Atlantic（泛大西洋資本）、 KKR、Coatue、軟銀、DST等，累計融資數百億美元。

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