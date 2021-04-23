新地（016）旗下天水圍Wetland Seasons Park分三期發展，其中首期已踏入收樓階段，另外兩期亦預計於今年內陸續交樓。發展商最新開放現樓示範單位，以及屋苑逾3萬方呎會所供傳媒率先參觀。

Wetland Seasons Park毗鄰香港濕地公園，新地策劃總監沈學雄指，為保育自然環境及配合區內發展，項目採用階梯式作發展，其中最接近濕地公園為兩層高洋房，其後則為5層高別墅，而最接近天水圍市中心，並為整個屋苑最高的住宅，樓高亦僅10層，因而可確保由濕地公園方向吹向市中心的「盛行風」不受阻擋。此外，屋苑內亦設有多達6條通風廊，闊度高見35米，讓市中心可有足夠自然風。

新地建築設計總監黃展強表示，為融入濕地公園的自然環境，項目樓宇外立面設計選用大地色系，而總面積逾24萬方呎的內園種植多種香港原生品種樹木；相關大自然設計概念亦延伸至會所，當中採用多位本地藝術家因應屋苑周邊景致創作繪畫，並於場內各處展示作品。

會所設施由3部分組成，分別為Club Seasons、空中會所以及Seasons Garden宴會廳，佔地共31,363方呎，其中空中會所位處第15座頂層，提供約4,000方呎共享空間，可環迴飽覽濕地公園景致，並備有望遠鏡供住客觀賞季候鳥。至於Club Seasons則設有長約50米室外泳池，以及室內有約25米長恆溫游泳池；另特設24小時健身室。其餘設施亦包括7個戶外BBQ 燒烤區、宴會廳、卡拉OK房、佔地4,800方呎室內外兒童遊樂空間等。

發展商新近開放3個現樓示範單位予傳媒參觀，其中第1期高層四房天台特色單位，實用面積892方呎，另連422方呎平台及504方呎天台，客廳採用落地玻璃連趟摺門，濕地公園景觀盡收眼底。

另第2期別墅複式單位，實用面積1,237方呎，屬四房一套連儲物房及工作間和洗手間間隔，另連267方呎平台及432方呎天台。

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