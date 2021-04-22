天水圍近十年來第一個新盤入伙，是新地（016）Wetland Seasons Park。經資深驗樓師「明哥」驗收，只是房門蝦碌，閂埋都推得開，四大扣分位無問題。樓盤標榜的濕地公園景觀，看似美麗，背後卻藏着衰蚊，由屋苑外大閘、住宅室內，以至站在大廈前，都被蚊叮蠓咬，痕到爆炸，記者及攝影師手腳多處流蚊飯。另外，所謂有交通配套，卻是西鐵轉輕鐵，輕鐵又轉上上落落行人天橋。不過家家有求，屋苑已錄租賃成交，一個地下特色戶實用566方呎以1.6萬元租出，回報率2.6厘。

由西鐵天水圍站坐約5分鐘輕鐵到天秀站落車，從慧景軒樓罅之間看見Wetland Seasons Park，穿過慧景軒，再要上行人天橋，要行多5分鐘才到達屋苑。話就話有交通配套，但由西鐵轉輕鐵，再上上落落行人天橋，不見得方便。不過，如果需要前往港島區上班，慧景軒有架過海巴士967號往金鐘。

發展商賣樓標榜濕地公園，但濕地公園容易滋生蚊子是常識吧！身形略胖之小記在屋苑門外一坐下，已有蚊飛埋手，除了蚊，30秒內至少3隻蠓咬手指及手臂。是大閘外坑渠惹蚊嗎？相信不是，因為之後走進一個極高層單位，一開趟門就有蚊子飛進室內。然後站在屋苑內的6座大廈前，同樣血很甜的攝影師都要被蚊子追咬多不知多少口。根據食環署分區誘蚊器指數，天水圍3月份錄得2.4%，屬於第一級別，對比其他地區數字不高，期內最高指數依次為西貢牛寮及木棉山錄得16%、將軍澳北錄得11.5%、屯門北錄得10.8%。不過，2017年8月一份政府新聞稿指，天水圍誘蚊產卵器指數一般，但都有連續3宗日本腦炎個案。

交通、外圍感受完，走入屋苑睇單位。屋苑分3期合共1,727伙，由40座組成，每座樓高不超過10層，低密度，採光度自然充足，兼且沒有高樓大廈圍繞的壓逼感。走入1期6座，交樓職員話每個樓層升降機大堂都有一張座椅畀人坐住等升降機，有無需要，見仁見智。

今次驗收的單位是1期6座高層A3室，實用面積455方呎，業主去年以573萬元買入，呎價12,593元。甫入單位，旁邊有入牆鞋櫃。客廳四四正正，位處極高層，景觀不受遮擋，望到濕地公園。但摺叠式趟門認真蝦人開，記者出盡力推門，連襪都甩埋，仍然未夠力開啟，需要在場略胖之攝製隊同事幫手推開。發展商都知道這趟門的弊端，貼上小心夾手的標籤。兩房間隔，但其中一間房有套廁，400幾呎單位，要兩房兩廁，認真奢侈！

單位由資深驗樓師賴達明「明哥」驗收，想走入細房檢查，明明門已關，竟然不用扭動門柄就可隨意推開，明哥解釋，因為門鎖鎖脷對不正鎖窿，每次關門都要用力拉多一下才可以關實。只要調校鎖窿，問題就迎刃而解。細房兩塊玻璃都有花痕，明哥話，屬於輕微刮花，長度亦少於10厘米，只要打磨就可以處理。不過細房一扇窗有罅，現場測試，看見吹得動紙巾，潛在漏水風險，建議業主要求發展商調校窗鎖。明哥指，單位浴室企缸採用了兩項實用設計，浴缸門膠邊為磁石貼減少罅位，企缸門邊「跌級」，都是防止漏水的設計。單位整體質素好，沒有致命問題，例如漏水、空心磚、卜批盪都沒有，驗樓評分是97分。

代理指，屋苑已錄得租賃成交，其中16座地下連花園，實用面積566方呎，3房間隔，連260方呎花園，以1.6萬元租出，呎租約28元。業主2020年2月以約729萬元購入上址，租金回報率約2.6厘。暫時有約30個放租盤，最平叫租約1.2萬元，為實用316方呎的一房單位。

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