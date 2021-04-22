【本報訊】「女股神」Cathie Wood掌舵Ark Invest的研究總監Brett Winton周三於Twitter轉發基金旗下兩名分析員的帖文指，比特幣（Bitcoin）並非外界所指破壞環境，比特幣促進可再生能源和無碳資源產生更多電力。

瑞信再蝕近6.6億美元

彭博指，Ark唱好比特幣有助推動綠色能源發展，顯然有牟利動機，而且其觀點跟其他華爾街大行迥異；花旗報告稱比特幣的耗電量自2015年大升66倍，BCA研究公司報告亦擔心比特幣對環境造成的影響，長遠拖累其價值。事實上，ARKW、ARKK和ARKF等ETF合共持有約190萬股Coinbase。不過，比特幣價格續軟，昨日報5.51萬美元，跌12%。

另一方面，《華爾街日報》引述消息人士指，瑞信與Archegos爆倉事件的投資敞口，累計曾高達200億美元（約1,560億港元）。該報道稱，瑞信行政總裁Thomas Gottstein和已離職的風險及合規部門主管Lara Warner於出事數天前，才知悉Archegos的風險敞口情況，該行當時沒實時監控的保證金系統。瑞信昨又披露，Archegos爆倉事件造成虧損進一步擴大，繼本月初公佈錄47億美元損失後，該行料次季再錄6.55億美元虧損。據悉，瑞信按照瑞士金融監管機構要求，將發行六個月後可換股票據，籌20億美元為虧損填數。

美股方面，儘管拜登政府擬推規模最少1萬億美元的刺激經濟新方案，還有一周新申領失業救濟人數錄55萬人，逾一年新低，但美國航空等業績表現參差，今年首季蝕12.5億美元；因為航班停飛，季內平均每日消耗現金2,700萬美元。美股周四低開，本港昨晚約10時，道指報33984點，跌152點；標指跌11點，報4161點；納指跌28點，報13922點。