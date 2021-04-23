兩間虧損嚴重的電視台宣佈合作。電視廣播（511、TVB）旗下OTT平台myTV SUPER公佈和有線寬頻（1097）首度合作推出最新計劃，用戶可享用1G家居寬頻及myTV Gold節目，並可於3部裝置同時睇。客戶每月只需低至198元起，即可透過寬頻網絡，於家中電視屏幕觀看節目，同時可透過筆記型電腦、手機及平板電腦和兩位親朋好友分享。

MyTV Super Limited營運總裁林桂興表示，OTT配搭寬頻服務一直是公司其中一個重要行銷方向，今次引入有線寬頻作全新合作夥伴，希望能為港人帶來裨益，以實惠價格提供優質享受，4月及5月份出爐的節目包括原創節目《欺詐劇團》、《智能愛人》、《SUPER FIVE》；邵氏製作《鬼上你架車》；緊貼當地播放的日韓及內地節目以及體育盛事，如《英格蘭足總盃》等。

有線寬頻收費市務及營銷高級副總裁孫偉雄表示，集團擁有及經營超過240萬的固網寬頻覆蓋，很高興今次與 myTV SUPER 合作，相信是次跨平台合作，必能結合雙方優勢，為雙方客戶及觀眾帶來更優質的享受，達至三贏局面。

電視廣播連續3年虧損，去年虧損輕微收窄至2.81億元，去年是自1988年上市以來首度中期及全年均不派息。有線寬頻去年虧損收窄30.6%至2.75億元。

電視廣播跌3%，至8.68元；有線寬頻無升跌，報0.067元。

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