【本報訊】港股「抽水潮」打擊投資氣氛，但恒指昨日仍反覆升133點，收報28755點，成交1,545億元。市場憂慮疫情持續惡化，帶動疫苗概念股走高，多隻生物科技股（B股）飆一成以上，跑贏大市。

眾多生科股中，以康寧傑瑞（9966）表現最強，升17.4%，報12.16元；歐康維視（1477）及貝康醫療（2170）齊升逾13%，分別報23.8及24.7元。繼康希諾（6185）之後，諾誠健華（9969）亦踏上回A之路。諾誠健華已於本月2日與中金公司簽署上市輔導協議，並於近日在北京證監局備案，擬於上交所科創板二次上市。諾誠健華盤中破頂見25.75元，收升9.7%，報25.5元。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，港股逐步企穩，加上B股的估值已由高位回調一定水平，故吸引資金輪動炒作，「但若大市走勢反覆，日升日跌，會令B仔股升勢較為短暫」；揀股方面可留意企業扭虧為盈的能力。

騰訊6億投資歐交易平台

騰訊與互聯網集團Prosus投資歐洲網上交易平台BUX，金額涉及8,000萬美元（約6.2億港元），以令兩家互聯網公司在行業有更大的立足點，BUX將利用該輪融資來擴展其零佣金投資平台。騰訊昨升2%，收621元。

除了電商平台，內地亦擬整合外賣行業。內媒報道，廣州市市場監管局周二對外賣店廚房展開食品安全監督檢查，並約談美團（3690）及阿里（9988） 旗下餓了麼兩大外賣平台相關負責人，責令平台對存在食品安全隱患的餐飲商家進行下線處理。美團升3.5%至292元；阿里走低0.2%至221.4元。