自動駕駛概念股近期大幅波動，美股嘅TuSimple同Luminar先因為Tesla煞車系統單意外而顯著下跌，周三再大幅反彈超過一成。穩健啲嘅加拿大輕型車生產商Magna其實都係受惠自動駕駛嘅股份，Magna亦會喺北美擴充生產，同剛剛放棄做手機嘅LG成立合營生產電動車，亦有同激光雷達LiDAR供應商Innoviz同電動車企Fisker合作。

Magna喺ADAS、LiDAR嘅合作同發展由2016年報已經開始披露，比起小米（1810）造車轉埋個logo，人家閒閒哋早咗6年喺自駕領域起步。

因為傳統造車業務關係，加上自動駕駛佈局未開始反映喺收入，Magna近年未見明顯增長，舊年因為疫情關係銷售下跌，但第四季已復蘇，單季收入按年升12%，盈利更升7成。以2019年嘅正常市況計，市盈率得17.3倍。直至2023年嘅公司預測亦只係每年單位數收入增長。如果以TuSimple預測2024年投產嘅話，2024年開始先係主菜。

有韓媒之前傳Magna同LG嘅電動車合營將會參與Apple Car生產，消息真確度有疑問，但絕對係估值未反映自動駕駛而有實務嘅車股，值得持有。

晉佳

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