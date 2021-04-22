【本報訊】新地（016）旗下沙田豪宅瓏珀山，挾「沙田版天鑄」推銷，早前推出40伙招標，最新一口氣賣出8伙，吸金逾1.94億元。最貴單位售價達2,905萬元，呎價最高接近2.2萬元。

成交冊顯示，主打大單位的瓏珀山以招標方式連環沽8伙，面積974至1,502方呎，成交價1,938萬至2,905萬元，呎價19,188至21,759元；合共套現1.941億元，平均成交呎價20,120元。

上述8宗成交均採用建築期付款，買家在臨約時付5%樓價，及後在四個月及九個月後共付10%樓價，至現樓時付清餘額，項目樓花期長約一年。另外，買家亦可獲多項回贈，其中一伙成交價2,400萬元，惟買家獲9%印花稅現金回贈，回贈後實際樓價2,184萬元，呎價19,801元。如不用發展商按揭，可獲4%回贈；提前成交則可獲最多5%回贈。

內房保利置業（119）屯門瑧譽最新沽出20號屋，面積4,159方呎，五套房間隔，成交價1.199億元，呎價28,829元，月內累售6伙，套現逾6.15億元，平均呎價2.93萬元。

旺角One Soho快開價

信置（083）旺角One Soho昨公開示範單位，以18樓A1室作為藍本，面積285方呎一房，附開放式廚房，設電磁煮食爐。客飯廳長3.8米、闊2.4米，外連22方呎露台，3.4米高樓底。廁所屬黑廁沒有窗戶，睡房開則方正。信和營業部田兆源指，項目將日內開價，周末向公眾開放。

另外，嘉華（173）啟德現樓盤嘉匯，最新推出3伙頂層複式招標，面積介乎1,835至1,975方呎，連412至470方呎平台，四房雙套間隔。