【本報訊】港股昨日在新經濟股發力下，再升323點，並以全日最高位29078點收市，成交近1,430億元。獲北水力撐的美團（3690），有近14億元淨買盤，為吸資最多個股；該股升4.9%，收報306.4元，成為升市火車頭。二線科技股升勢更強，嗶哩嗶哩（9626）飆6.2%；快手（1024）、金蝶（268）等齊揚逾4%。

騰訊（700）公佈，已完成發行41.5億美元優先票據，其中10年期息率為2.88厘、20年期為3.68厘、30年期為3.84厘、40年期為3.94厘；籌集資金用作一般公司用途，為一年內第二次大規模發債。騰訊走高1.8%，報632元。

招行首季多賺15%

招商銀行（3968）昨公佈首季業績，淨利潤按年升15.2%至320.15億元（人民幣．下同）。期內營業淨收入按年增11.1%，至848.44億元；淨利息收入按年升8.2%至495.24億元；非利息淨收入按年增15.36%至353.2億元。截至3月底，不良貸款率1.02%，較上年末下跌0.05個百分點。

中國神華（1088）首季盈利為116.11億元，按年增18.4%。受惠煤炭銷售量、售電量等主要業務量按年增長，同時煤炭平均售價上升，期內收入676.08億元，按年升32.4%。