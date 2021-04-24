在大學的四年（1977-1981）生活中，由於非常好動及精力充沛，除讀書及補習教書之外，亦參與多項活動，生活多姿多彩。一年級時，我獲選為工商管理學系的系會幹事及學生會小組幹事，又入選了浸會學院的足球及田徑校隊，這些活動都對往後的人生有極大幫助，特別是下述的三件事都對我畢業後在職場上有著較深遠的影嚮：

（一）替中、小學生補習，令我可以接觸到比自己年紀顯著較少的同學，學會了耐性地與少年人相處；當時每月上門幫四組中小學生補習，每週三次，每次1至1.5小時，合共每月賺取1000元，當中會拿800元給媽媽作為每月家用；而我的收入除了補習外，還有獎學金、助學金，每年能考獲大概一萬元，這些錢會用來買書、交學費（當時一年的學費是2800元）和交通生活等費用。

（二）作為系會及學生會幹事，能讓我與不同學系和不同性格的同學相處，這大大增強我的溝通技巧；况且，要在多項活動、補習教書和讀書中取得平衡，使我學會了怎樣才能更有效率地運用及分配時間。

（三）在浸會的第一年，剛開學時還未獲得獎、助學金，當時家裏窮困要緊，連交第一期學費的錢也沒有，幸得暑期工的老闆 （Mrs. Margaret Wong）借錢給我先交學費 （她的醫生丈夫非常富有，當時已經擁有尖沙咀山林道整幢商業大廈）。 在開學後的第一個月，我拿到獎學金，便立即跑上她的寫字樓還錢給她。當她見到我的時候，她說雖然那些錢對她來說根本不算什麼，但她欣賞我能遵守承諾。從這件事，令我明白有時做人未必一定幸福，幸福也不是必然！但當時，我就感受到自己很幸福，因為那 1,400 元（當時我的暑期工工資每月只是 500 元），對她來說只是小事一樁，但對我來說，卻足已影響我的一生。相對有些人，即如小事也未必肯替別人解困，Mrs. Wong 的熱心助人，更深深地鑲嵌在我的心窩。從此，我學會「即使對自己微不足道的事，對別人可能是極之重要的事情。」所以，對於那些需要幫助的人，我都會盡能力去幫助。

［待續］

( 備註 :《這個金融機構高管是這樣煉成的 》[11] )

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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