歐超聯大計於不足3日內拉倒成為全球熱話，事件揭示疫情對全球的足球經濟打擊沉重，據報連球王美斯效力的巴塞隆拿都面臨破產危機。不過近10多年球壇出現了一個非常成功的足球集團，已在全球擁有5支足球隊，這就是能量飲料市場一哥紅牛Red Bull的母公司紅牛集團。一家原本只是一家飲品生產商，多年透過別出心裁的市場營銷與廣告策略，成功將紅牛打造成一個不只「送你一對翼」咁簡單的價值品牌。

可能不少人都以為紅牛是外國品牌，但實情它源自泰國，創辦人是在泰國土生土長的華人許書標。1923年出生的許書標成長於一個旅居泰國的中國人家庭，兒時家境貧困，長大後的第一份工作是公共汽車售票員。後來他到一間藥店當推銷員，1962年自行成立TC製藥廠，生產抗生素。1970年代泰國工業化階段，許書標自行調配Krating Daeng（泰語紅牛），幫泰國勞工恢復體力，結果大受歡迎。

1982年，61歲的許書標遇上他生命中其中一位最重要的男人，當時時任牙膏公司行銷主管的奧地利人Dietrich Mateschitz到泰國出差，偶然間試了紅牛，發現其效果很好，便主動找到許書標，希望將紅牛帶到歐洲，兩人於1984年成立紅牛集團，並改良配方，以迎合西方人口味，1987年在奧地利正式出售紅牛。

除改變了口味和包裝，搞開行銷的Mateschitz擅以非傳統行銷手法，令紅牛成為大眾熱議話題，不單大量贊助各類極限運動、賽車等活動，後來索性直接投資於運動產業，最為人熟識的有一級方程式賽車紅牛車隊以及紅牛二隊；紅牛的足球集團更包括薩爾斯堡（奧甲）、RB萊比錫（德甲）、紐約紅牛（美職）、巴西紅牛（巴西聖保羅州聯賽）及加納紅牛（加甲）。

運動以外，紅牛更一度擁有Red Bull Music Academy（紅牛音樂學院）及Red Bull Radio（紅牛廣播）。非一般的營銷策略成功為紅牛打造成「運動與活力」的產品定位，成為全球性的知名飲料品牌。2015年，紅牛在全球的飲料品牌價值排名第三，僅次於可口可樂和百事可樂。兩位集團創辦人亦曾分別成為泰國及奧地利的首富。

紅牛衝出世界的同時，祖籍海南島的許書標希望拓展中國市場，1993年成立海南紅牛公司，兩年後認識同樣由中國到泰國發展的嚴彬，藉著嚴彬的紅牛維他命飲料有限公司，紅牛終於打開中國事業的大門。

20年後紅牛成為中國機能飲料一哥，2015年銷售額高達230.7億元人民幣。 不家隨着許書標於2012年去世，其後與嚴彬的合作出現裂痕，嚴彬的華彬集團被許氏指偷偷轉移業務與利潤，最終雙方更就內地的「紅牛系列商標」權誰屬對簿公堂，經過多年的訴訟，今年1月內地最高人民法院維持內地的「紅牛系列商標」權屬歸許氏的判決，且看會否演變成另一場「王老吉加多寶」事件。

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